Europarlement en Commissie willen huisvestingscrisis aanpakken

Buitenland

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is er een groot woningtekort. Om te komen tot concrete plannen voor voldoende en betaalbare woningen hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie maandag de dialoog ‘betaalbare huisvesting’ gestart. Ideeën van alle betrokkenen, variërend van woningzoekenden, woningcorporaties en lidstaten, gebruikt het Parlement om later dit jaar met aanbevelingen voor de Commissie te komen. De Commissie gebruikt die weer voor haar voorstel om de huizencrisis aan te pakken, dat in de loop van volgend jaar verschijnt.