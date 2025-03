Qbuzz krijgt weer boete voor haperend busvervoer in Zuid-Holland

Vorige week maakte Zuid-Holland al bekend dat Qbuzz in totaal 3,5 miljoen euro moet betalen voor de „valse start” in het noorden van de provincie. Qbuzz nam half december het busvervoer over van Arriva, maar mede door vertraagde levering van een groot deel van de 140 elektrische bussen liep dat uit op een chaos. „Qbuzz heeft reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan”, aldus de provincie.

In januari viel bijna 8 procent van de ritten uit. Dat percentage zakte vorige maand naar ruim 4 procent, maar is volgens Zevenbergen nog altijd „ver boven de norm”. In de afspraken staat daar een boete op van 60.000 euro per procent dat de norm wordt overschreden.

Omdat steeds meer elektrische bussen in gebruik kunnen worden genomen, gaat het volgens de gedeputeerde wel steeds beter met de dienstregeling. Deze maand zakte het percentage uitgevallen ritten tot onder de 2 procent.

Zevenbergen heeft Qbuzz toestemming gegeven om bezoekers van de Keukenhof dit jaar met dieselbussen te vervoeren, hoewel de afspraak was dat er alleen emissieloze bussen zou rijden. „Het busvervoer naar de Keukenhof is van groot belang”, aldus Zevenbergen. „Ongeveer 30 procent van alle bezoekers komt met de bus. Zonder busvervoer zou het wegennet in de Bollenstreek overbelast raken.” Vanaf onder meer Schiphol, de RAI in Amsterdam en het station in Haarlem rijdt de zogeheten KeukenhofBuzz naar het bloemenpark bij Lisse, dat tot en met 11 mei open is.