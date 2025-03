Stikstofprobleem was ‘gecompliceerder dan verwacht’, zegt Schoof

De commissie werkt in drie fases, schreef landbouwminister Femke Wiersma (BBB) vrijdag in een brief. De eerste fase is volgens Schoof inmiddels afgerond. Daarbij zijn onder meer ideeën van organisaties en overheden verzameld. Schoof zei dat er „echt veel voorstellen” zijn gedaan, en dat het „niet eenvoudig” wordt om daar de komende weken besluiten over te nemen.

Twee maanden geleden zei de premier dat hij rond deze tijd met concrete plannen wilde komen. Hij vindt het niet erg dat dat niet is gelukt. „Dat we daar even iets langer de tijd voor nodig hebben, om te zorgen dat uiteindelijk datgene wat we doen het gewenste effect heeft en politiek gedragen wordt, vind ik belangrijker dan me precies aan die twee maanden houden.”