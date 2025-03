Erdogan noemt protesten een beweging van geweld

Erdogan noemde de demonstraties voor CHP-kopstuk Imamoglu, die geschorst werd als burgemeester van Istanbul, een „show” die uiteindelijk zal eindigen. Hij stelde de CHP verantwoordelijk voor de schade aan eigendommen en de verwondingen van agenten tijdens protesten.

„Het is duidelijk dat de belangrijkste oppositie niet de taak kan krijgen om de staat te besturen, laat staan gemeenten”, beweerde de president verder na afloop van een kabinetsvergadering in Ankara. De oppositie zal zich gaan schamen voor het „kwaad” dat het land is aangedaan, aldus Erdogan.

Inmiddels zijn zeker 1133 mensen opgepakt sinds het begin van de demonstraties na de arrestatie vorige week woensdag.