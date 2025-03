Tientallen gewonden gemeld na aanval op stad in Oekraïne

„De vijand heeft een raketaanval uitgevoerd op het stadscentrum. Hoogbouw en een school zijn beschadigd”, meldt ook de gouverneur van de regio. „Kinderen zaten in een schuilkelder.”

Soemy bevindt zich op enkele tientallen kilometers van de Russische grens. In het gebied worden regelmatig aanvallen met raketten en drones uitgevoerd door Rusland.

Amerikaanse en Russische onderhandelaars hebben maandag in Saudi-Arabië gesproken over een gedeeltelijk staakt-het-vuren. Een dag eerder vonden in dat land gesprekken plaats tussen de VS en Oekraïne.