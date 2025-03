UWV controleert 43.000 WIA-uitkeringen, begint met klein groepje

Het UWV begint daarom met een groepje van twintig gedupeerden. Daarbij wordt goed gekeken naar „onbedoelde effecten” van de hersteloperatie. Zo kan een veranderende uitkering ook doorwerken in bijvoorbeeld toeslagen, werkgeverspremies en pensioenen.

„Ik snap heel goed dat veel mensen snakken naar duidelijkheid”, aldus Van Hijum. „UWV maakt daar nu ook een begin mee, en dat is vooruitgang. Maar ik wil ook dat het in een keer goed gebeurt, ook als dat wat extra tijd kost.”

Van Hijum benadrukt opnieuw dat het UWV „zeer terughoudend” zal omgaan met terugvorderingen wanneer blijkt dat iemand te veel heeft ontvangen. Dat gebeurt alleen als mensen duidelijk hadden kunnen weten dat hun uitkering te hoog was. „Het uitgangspunt is: mensen mogen niet de dupe worden van de fouten van de overheid”, aldus de NSC-bewindsman.

Het UWV heeft een eerste analyse gemaakt van in totaal 220.000 WIA-uitkeringen over de periode tussen januari 2020 en december 2024. Bij de rest van de uitkeringen is er volgens deze analyse geen aanleiding om fouten te vermoeden.

De problemen met de arbeidsongeschiktheidsuitkering laten volgens Van Hijum opnieuw zien dat het stelsel echt zal moeten worden vereenvoudigd. „De WIA is praktisch onuitvoerbaar geworden.”

Ideeën voor een stelselherziening liggen er al een tijdje, maar het kabinet moet daar nog een besluit over nemen. De kosten van deze hervorming kunnen in de miljarden gaan lopen. De coalitiepartijen hebben daarover aan de formatietafel alleen afgesproken daar „welwillend” naar te zullen kijken, zo stond in het eindverslag van formateur Richard van Zwol.