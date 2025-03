Burgemeester Vlaardingen betuigt spijt over 1 aprilgrap café Mes

De actie leidde tot veel verontwaardiging, onder meer bij het AD. Wijbenga laat weten dat hij de verontwaardiging betreurt, maar dat wapenbezit geen grap is en dat de actie niet was opgezet om mensen voor de gek te houden. „De 1-apriltraditie is een uitgelezen moment om hier aandacht voor te vragen.”

Hoofdredacteur Paul van den Bosch van het AD Rotterdams Dagblad zegt dat in het weekend meerdere keren aan de gemeente is gevraagd of het om een 1 aprilgrap ging en dat daarover ook contact met café Mes is geweest. „Ze bleven volhouden dat het geen grap was en daarop hebben wij het bericht op de site gezet.” Pas nadat het AD maandagmorgen had gevraagd de burgemeester te mogen spreken over het onderwerp gaf de gemeente Vlaardingen toe dat het wel een 1 aprilgrap betrof. „En toen vroegen ze ons nog dit nog even voor ons te houden.”

Van den Bosch laat weten dat hij een klacht gaat indienen tegen de gemeente. Hij verwacht dat andere media zich daarbij aansluiten. „Er is hier sprake van het verspreiden van nepnieuws door een overheid.”

Ook regionale omroep Rijnmond is boos over de 1 aprilgrap. Op de site van Rijnmond noemt hoofdredacteur Ruud van Os de handelwijze van de gemeente „volstrekt onacceptabel”.