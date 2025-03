Geen aanwijzingen brandstichting bij grote brand centrum Delft

Binnenland

Er zijn geen aanwijzingen dat de grote brand in de binnenstad van Delft die vorige week woedde is aangestoken, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep West. Het is onduidelijk wat wel de oorzaak is geweest van de brand. Doordat het pand waar de brand uitbrak onveilig is, kan binnen geen onderzoek worden gedaan, aldus de woordvoerder.