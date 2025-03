Angola stopt met bemiddelaarsrol in oorlog Congo

Het is de bedoeling dat een ander Afrikaans land nu de bemiddelaarsrol op zich neemt. Het zou volgens Angola in de komende dagen duidelijk moeten worden welk land dat is.

Het conflict in Oost-Congo escaleerde begin dit jaar. M23, dat gesteund wordt door buurland Rwanda, veroverde toen twee grote steden in het grondstofrijke gebied. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht.

Angola had zich opgeworpen als bemiddelaar, omdat het land aan het zuidwesten van Congo grenst en momenteel voorzitter van de Afrikaanse Unie is. Nu zou het land zich willen „bevrijden van die verantwoordelijkheid” om zich te kunnen focussen op andere zaken.