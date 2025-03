Parijs stemt voor autovrij maken van 500 straten

Het was het derde referendum in drie jaar tijd. In eerdere referenda werd gestemd voor het verbieden van e-scooters en voor een verdrievoudiging van de parkeertarieven voor SUV’s. De uitslag van dit derde referendum heeft als gevolg dat er tienduizend parkeerplaatsen vervallen, bovenop de tienduizend die in 2020 al werden geschrapt.

Met de vijfhonderd extra autoloze straten komt het aantal autoloze straten in Parijs op ruim zevenhonderd. Welke straten autovrij worden, wordt op wijkniveau besloten.

De rechtse oppositie is fel tegen de maatregelen, omdat die het zakenverkeer en reddingsdiensten zouden belemmeren. In 2026 zijn er verkiezingen in de stad en kunnen de maatregelen van het linkse stadsbestuur teruggedraaid worden als rechts wint.