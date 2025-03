17-jarige jongen aangehouden wegens schietincident metro Schiedam

Even voor 15.00 uur werd het schot gelost, zo meldden getuigen die 112 belden. Na het incident werd het station afgesloten en een onderzoek gestart.

Daaruit is gebleken dat het schot werd afgevuurd in de metrowagon. Waarschijnlijk is iemand gewond geraakt, maar het is onduidelijk of dit door het schot kwam. Als iemand gewond is geraakt, roept de politie diegene op zich te melden.