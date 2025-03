Voor vierde avond op rij grote protesten in Turkse steden

Ook voor het gerechtsgebouw waar Imamoglu werd ondervraagd door aanklagers verzamelden zich ongeveer duizend demonstranten. De politie had meerdere waterkanonnen bij het gebouw geplaatst. De rechter bepaalt zaterdagavond of Imamoglu vast blijft zitten. De burgemeester ontkent alle beschuldigingen en noemde ze zaterdag tegen de politie „immoreel en ongegrond”.

De demonstraties begonnen woensdag in Istanbul en hebben zich sindsdien over het hele land verspreid. Een demonstratieverbod dat deze week was ingesteld werd eerder op zaterdag verlengd tot en met donderdag.