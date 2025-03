De prijs van een ei als struikelblok voor Trump

Voor veel kiezers was de economie van doorslaggevend belang in hun stem. „Ik won door de kosten van boodschappen”, verklaarde Trump in een interview met nieuwszender NBC.

Team Trump deed expliciet de belofte om de prijs van een ei te laten dalen. Net als de prijs van de rest van de winkelkar. De eierprijs werd daarmee steeds meer een politieke barometer in de VS. Net als de benzineprijs vormt de eierprijs een harde economische werkelijkheid, waar praktisch iedere Amerikaan mee te maken krijgt.

Na de verkiezingswinst van Trump zijn de prijzen echter verder gestegen. Eind februari liep de gemiddelde prijs van een dozijn eieren op tot zo’n 8,50 dollar, een record. In steden als New York betaal je gerust 20 dollar voor een doosje biologische eieren. Belangrijkste oorzaak voor de eierschaarste is de vogelgriep, die in de VS nog meer huishoudt dan elders. Sinds de uitbraak in 2022 zijn 166 miljoen kippen geruimd.

Het eiertekort leidt tot opmerkelijke taferelen. In de staat Pennsylvania werden onlangs 100.000 eieren gestolen uit de laadbak van een vrachtwagen. Criminelen sloegen toe op het laadterrein van een eierproducent, waarna ze ervandoor gingen met een buit ter waarde van 40.000 dollar. En bij de grens met Mexico en Canada worden steeds meer eieren onderschept door de douane.

Inmiddels zijn de Amerikaanse autoriteiten naarstig op zoek naar eieren. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft in de afgelopen weken vrijwel ieder Europees land benaderd met de vraag om eierleveranties. Vanzelfsprekend vangt men hier bot, want ook bij ons zijn de eieren schaars.

Bovendien is het lastig om eieren daadwerkelijk in Amerika te krijgen. Het legt een opvallende schizofrenie in het handelsbeleid van Trump bloot. Te midden van een steeds verder oplaaiende handelsoorlog wordt er overal ter wereld geleurd om eieren te mogen importeren.

Ook de communicatiestrategie van Trump is inmiddels veranderd. Het Amerikaanse volk wordt gevraagd om geduld. Recent deelde Trump op zijn Truth Social-kanaal een artikel met de titel ”Houd je mond over eierprijzen”. Trump spreekt van een transitieperiode. Het zal tijd kosten om vier jaar van economisch wanbeleid terug te draaien, maar de bouwstenen voor een hausse met lage inflatie en hoge lonen zijn al gelegd, zo luidt het verhaal.

Een tijdelijke recessie sluit Trump niet uit. Toen een journalist hem daar onlangs op bevraagde, antwoordde Trump: „Alles wat ik weet is dit: we gaan honderden miljarden dollars aan tarieven binnenhalen en we gaan zo rijk worden dat je niet meer weet waar je al dat geld aan moet uitgeven. We gaan banen hebben, we gaan fabrieken hebben, het gaat geweldig worden.” Beleggers denken er vooralsnog anders over. De S&P 500 verloor in een maand tijd zo’n 10 procent. Het kan verkeren.

De auteur is econoom bij De Nederlandsche Bank. Hij schrijft op persoonlijke titel.