BNR: Angst voor handelsoorlog leidt tot piek in Nederlandse export

Donald Trump dreigt al sinds zijn aantreden met importheffingen. Eind februari kondigde hij zelfs een belasting van 25 procent aan op alle goederen uit de Europese Unie. In anticipatie hierop groeit de export naar de VS nu al enkele maanden, zeggen betrokkenen tegen BNR. De herverkiezing van Trump wordt vaak als breekpunt genoemd.

„De magazijnen in de VS liggen al flink vol”, laat een woordvoerder van evofenedex weten. Volgens de branchevereniging van exportbedrijven heeft haar achterban „vroegtijdig ingespeeld” op een mogelijke handelsoorlog door „export naar voren te halen”.

KLM Cargo zegt dat er sinds het begin van het jaar sprake is van ongewoon hoge volumes richting de VS. Tarieven voor de spotmarkt liggen daarom ook een stuk hoger dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar.