„Handelsoorlog raakt VS zwaarder dan Europa”

Dat zei Michiel Nijdam, hoofd strategie bij het Havenbedrijf Rotterdam, dinsdag tijdens een webinar van Nieuwsblad Transport. Volgens Nijdam onderschat de Amerikaanse president Donald Trump de impact van zijn plan om de industrie in zijn land te stimuleren.

„Europa is heel belangrijk voor de VS. Hier worden veel spullen gemaakt die de Amerikanen nodig hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan installaties voor gebouwen, chipmachines en producten van bedrijven als Siemens. Een industriële renaissance in de VS is een kansloos experiment. Ze hebben de techniek niet in huis, ze hebben de mensen niet of ze hebben de grondstoffen niet”, zei Nijdam.

Hoogwaardig staal

Casper Roerade, beleidsadviseur bij evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, wees op het hoogwaardige staal dat Tata Steel in Velsen voor Amerikaanse klanten maakt. „Dat kunnen ze in de VS zelf niet, maar ze hebben het wel nodig voor hun eigen industrie.”

Toen Trump in zijn eerste periode als president Europa heffingen oplegde, kwam er voor dat hoogwaardige staal dan ook een uitzondering. Of dat nu weer gaat gebeuren, is onzeker. Roerade: „Voor staal- en aluminiumproducten gaan importheffingen al op 12 maart in. Tot nu toe zijn er geen uitzonderingen.”

Voor staal en aluminium is de lijst producten door de VS al vrijgegeven. Welke Europese producten op 2 april volgen, is nog niet bekend. Trump heeft wel gezegd dat „veel landbouwproducten” die ook door Amerikaanse boeren worden geproduceerd, op zijn lijstje staan.

Gelijke munt

Volgens Bart Kuipers, haveneconoom bij de Erasmus Universiteit, gaat de Amerikaanse economie bij een handelsoorlog met Europa veel sneller achteruit dan de Europese. „Maar het zal ons ook raken. Het is verstandig om de tijd dan maar uit te zitten. Als we direct met gelijke munt terugslaan, zijn we slechter af. Het is het beste om gericht een aantal symbolische producten met Europese heffingen aan te pakken.”

Nijdam is het daarmee eens. „De vorige keer deed de Europese Commissie dat ook. Die aanpak was gericht op industrieën in Amerikaanse staten met veel Trump-aanhangers. Ik hoop dat dat nu weer gebeurt. We moeten het niet laten escaleren.”

Volgens Kuipers zal Rotterdam meer te lijden hebben van Amerikaanse heffingen dan de rest van Nederland. Dat komt niet alleen doordat de haven een logistiek knooppunt is, maar ook door de concentratie van chemische bedrijven. Die hebben het toch al moeilijk en leveren relatief veel producten aan de VS.

Nijdam zegt dat Rotterdam bij „hele grote disrupties” (ontwrichting van handelsstromen, TR) afstemming zoekt met de twee andere grote West-Europese havens, Antwerpen en Hamburg. „Dat deden we ook tijdens de Covid-pandemie. We zijn elkaars achtervang.”