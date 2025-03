Wat betekent de handelsoorlog met Amerika voor mijn portemonnee?

Wie graag een glas Amerikaanse whiskey drinkt, kan het beste voor 1 april een voorraad inslaan. Voordat Europese importheffingen de drank duurder zullen maken.

Wat gaan Nederlanders in hun portemonnee verder merken van de overzeese handelsoorlog? „Dat hangt volledig af van de producten waarop de EU een tarief gaat heffen”, zeggen Lize Nauta en Wouter Remmen uit het onderzoeksteam van Rabobank, gericht op macro-economische thema’s.

De Amerikaanse president Trump reageerde op de plannen van de EU voor importtarieven op Amerikaanse whisky met een aankondiging waarin hij aangaf dat de VS tarieven van 200 procent op alcoholische dranken uit de EU zal opleggen, als de Unie haar plan niet intrekt. beeld EPA, Hannibal Hanschke

Die lijst is volgens de onderzoekers opgesteld aan de hand van de volgende vuistregel: raak Amerika, zonder onszelf te benadelen. „De EU zou zich in de vingers snijden als ze een tarief zou heffen op de goederen waarvan we het meest afhankelijk zijn”, zegt Remmen.

Zo zal de aanschaf van een Harley Davidson motorfiets of een fles Kentucky bourbon whiskey duurder worden. Maar producten waarin bijvoorbeeld het metaal beryllium is verwerkt –Nederland importeerde in 2022 40 procent van alle beryllium uit de VS–, ontbreken op de lijst. Dat metaal wordt onder meer gebruikt voor de productie van hightech apparaten.

Vlees-, fruit- en alcoholproducten domineren de 99 pagina’s tellende lijst van producten die op een tarief wachten. Ook kauwgom, vapes en damespyjama’s staan op de lijst.

Spijkerbroek

Hoe zit het met bekende Amerikaanse exportproducten zoals de iPhone of de Levi-spijkerbroek? Die worden niet in Amerika gemaakt, legt Nauta uit. Daardoor ontwijken ze deze tarieven. „Voordat een mobiele telefoon bij de consument belandt, is hij meerdere keren de aarde over gevlogen”, zegt Nauta.

De Europese automarkt kan profiteren van de tarievenoorlog. Foto: Een Amerikaanse Ford pick-uptruck.

Het onderzoeksteam van Remmen voorzag deze tarieven al in februari 2024. Toen rekende de onderzoeker uit wat er zou gebeuren als Trump de verkiezingen zou winnen en importtarieven zou opleggen, zoals hij in 2018 deed. „Zijn importtarieven komen wel sneller dan verwacht.”

Toch relativeren de onderzoekers de gevolgen van de handelsoorlog. Zelfs als de EU een importtarief van vijf procent zou heffen op alles wat uit de VS wordt gekocht, zou dat geen grote macro-economische gevolgen hebben. „En daar zijn we nog lang niet”, zegt Nauta.

Profiteren

Sterker, de Europese automarkt kan zelfs profiteren van de tarievenoorlog. „Nu de import van staal en aluminium voor Amerikaanse automerken duurder wordt, kan dat een concurrentievoordeel opleveren”, zegt Remmen. „Het is echter niet ondenkbaar dat er ook een importtarief voor auto’s komt”, vult hij aan.

„In het ergste geval ontstaat er tussen de EU en de VS een geopolitieke ruzie”, schreef Nauta in augustus in een onderzoeksrapport. Is het al zover?

„Als je elkaar handelstarieven gaat opleggen is er op zijn minst sprake van geopolitieke onenigheid”, zegt ze. „Een handelsoorlog is zeker niet gunstig, maar zoals gezegd vallen de gevolgen mee.”

Remmen: „Dit is het begin. Het zou kunnen dat Trump met meer tarieven komt.”