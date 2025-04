Unilever belooft Indonesisch palmoliebedrijf aan te spreken

„We blijven met ze in gesprek hierover, ook al is het geen directe toeleverancier”, zei topman Fernando Fernandez op de aandeelhoudersvergadering in Londen. Hij benadrukte dat meer dan 90 procent van de ingekochte palmolie bij Unilever ontbossingsvrij is. „We begrijpen dat er enige vooruitgang was, maar we begrijpen dat er meer te doen is”, vulde voorzitter Ian Meakins aan, die verwees naar een driejarenplan van AAL en steun van de Indonesische regering voor verantwoorde palmolie.

Ook op de jaarvergadering van 2024 kwam de kwestie ter sprake, waarna Unilever zei zorgen over AAL te onderzoeken.

Aandeelhouders van milieubeweging Friends of the Earth lazen een brief voor namens lokale gemeenschappen in Sulawesi, die beschrijven hoe AAL-dochterondernemingen land dat eerder aan hen toebehoorde innamen met hulp van gewapende agenten. Doordat ze hier niet meer zelf gewassen konden verbouwen verarmden ze, staat in de brief. Wie in verzet kwam, zou te maken hebben gekregen met intimidatie. „We weten niet waar elders we naartoe moeten met onze klacht om ons land weer te kunnen bewerken zonder angst voor druk vanuit het bedrijf.”

Friends of the Earth stelt dat Unilever weliswaar niet direct palmolie inkoopt van AAL, maar het belangrijke ingrediënt voor zeep, shampoo en ijsjes wel koopt van een grondstoffenbedrijf dat klant is van AAL. „We zijn bezorgd als je zegt dat er vooruitgang is geboekt. Berichten van mensen ter plaatse geven een heel ander beeld”, zei een andere aanhanger van de organisatie. Ze noemde als voorbeeld een brief aan de topman van AAL waarin rapporteurs van de Verenigde Naties hun zorgen uiten over landroof en mensenrechtenschendingen.

„Het is niet altijd gemakkelijk, maar we zullen met AAL in gesprek gaan en proberen het bedrijf het juiste te laten doen”, zei voorzitter Meakins.