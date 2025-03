Istanbul verlengt demonstratieverbod tot en met donderdag

De aanhouding van burgemeester Ekrem Imamoglu woensdag, samen met tientallen andere verdachten, heeft geleid tot grote protesten in tal van steden. Imamoglu is een vooraanstaand lid van de grootste oppositiepartij CHP, de oude en seculiere Republikeinse Volkspartij. Hij geldt als de belangrijkste politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan die al sinds 2003 regeert en wiens populariteit mede onder invloed van grote financieel-economische problemen tanend is.

De 53-jarige Imamoglu heeft alle beschuldigingen fel weersproken. Zaterdagavond wordt hij voorgeleid en moet de rechter bepalen wat er verder met hem gebeurt. Hij wordt beschuldigd van corrupte praktijken en steun aan de terroristische Koerdische beweging PKK. Volgens de CHP zijn het gefabriceerde aanklachten om Imamoglu politiek uit te schakelen. De partij wil hem zondag tot presidentskandidaat kiezen.