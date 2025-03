Minstens 70.000 schelpen geteld in Nederland bij Schelpenteldag

Volgens de organisatoren lokte het mooie weer veel mensen naar de stranden. Voor het eerst zijn er ook meer schelpen geteld in Nederland dan in België. Daar lag het aantal op ongeveer 60.000 schelpen.

De meest getelde schelpen in Nederland zijn de strandschelp, de kokkel en de zwaardschede. Hierbij wordt een slag om de arm gehouden, omdat de nauwkeurige resultaten pas in de loop van komende week duidelijk worden.

Het Vlaams Instituut voor de Zee organiseert al jaren een schelpentelling en sinds 2022 doet Nederland ook mee. Met de resultaten krijgen experts een beter beeld van wat er leeft in de Noordzee, zeggen de initiatiefnemers.

„Na deze vierde Nederlandse editie beginnen we langzaam maar zeker een mooie consistente telreeks te krijgen, waarmee we de schelpensamenstelling van het strand kunnen volgen”, zei Frank Wesselingh van Naturalis zaterdag. Hij is opgetogen over de cijfers. „Gecombineerd met de cijfers uit België en Frankrijk geven de schelpen op 400 kilometer strand ons zo een goede blik op het veranderende leven voor de Noordzeekust.”

Op de Nederlandse stranden, van Schiermonnikoog tot Zeeuws-Vlaanderen, werden naast schelpen ook enkele andere bijzondere vondsten gedaan. Op het strand van Westenschouwen werd een fossiele kies van een wolharige neushoorn gevonden. In Katwijk vond een jongetje een pelgrimsschelp: een mantelschelp van de soort die de pelgrims naar Santiago de Compostella op hun mantel droegen.

„Die komt voor in de Middellandse Zee; hoe dit exemplaar in Katwijk terecht is gekomen is niet helemaal duidelijk, mogelijk betreft het een middeleeuws artefact”, laat Naturalis weten.