Friese Staten willen landbouwverkeer door Prinses Margriettunnel

Een motie van de BBB die het provinciebestuur oproept daarvoor te pleiten bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt steun van de Fryske Nasjonale Partij en de PvdA. Daarmee is er een meerderheid.

Volgens de BBB moeten omwonenden en naastgelegen bedrijven nu 38 kilometer omrijden via de bruggen bij Spannenburg of Oude Schouw. Ook die bruggen moeten eigenlijk vervangen worden.

„Het Prinses Margrietkanaal snijdt Fryslân in tweeën, de kans is groot dat er de komende jaren meerdere bruggen tegelijkertijd uit liggen, dat is catastrofaal voor de lokale bereikbaarheid en leefbaarheid”, zegt Statenlid Cor Keuning. „De infrastructuur in de provincie deed er voor het Rijk blijkbaar niet toe”, stelt Keuning. „Het is nu aan de minister om te bewijzen dat voor dit kabinet de regio wel echt telt.”

Rijkswaterstaat wil een nieuwe brug bij Uitwellingerga bouwen en in de tussentijd een tijdelijke brug aanleggen. Die tijdelijke brug kan naar verwachting in augustus gebruikt worden. Maar in het vaarseizoen wordt het niet beweegbare brugdeel er weer uit gehesen voor de zeilboten. Rijkswaterstaat denkt daarom ook aan de inzet van een pont waarmee ook landbouwverkeer kan oversteken en gaf eerder al aan te kijken of onder meer landbouwverkeer tijdelijk door de Prinses Margriettunnel kan.