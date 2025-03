AOb: bizar dat Bruins nu komt met aantrekken topwetenschappers

„Hetzelfde budget waar dit kabinet voor miljoenen op bezuinigt, bezuinigingen waar we al maanden tegen protesteren”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

Donderdag kondigde Bruins het fonds aan, bedoeld om „tientallen topwetenschappers” van alle nationaliteiten naar Nederland te halen. Hoewel alle nationaliteiten welkom zijn, lijkt het fonds een antwoord op toenemende zorgen van Amerikaanse wetenschappers over het veranderende klimaat onder president Donald Trump.

„Wetenschappers die het werken in de VS onmogelijk wordt gemaakt, verdienen al onze steun”, vervolgt Van der Zweep. „Maar is Nederland voor deze onderzoekers wel een goed thuis nu het zelf zo irrationeel hard bezuinigt op de wetenschap? Is hier dan zo’n goed wetenschapsklimaat? Het komt opportunistisch op mij over. Ik heb nog geen enkele veroordeling gehoord van de minister over wat er nu in de VS gebeurt.”