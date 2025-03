Floris van Gils presenteert studie over oud-katholiek kerklied

Van Gils (1996) studeerde orgel (Den Haag), kerkmuziek (Rotterdam), koordirectie (Utrecht) en theologie (PThU/VU). Hij was van 2019 tot 2023 als organist verbonden aan de oud-katholieke Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht. Sinds januari 2023 is hij als kerkmusicus verbonden aan de Gemeinschaft der Gemeinden Brüggen-Niederkrüchten, een parochieverband van zeven rooms-katholieke parochies in Duitsland, in de grensstreek tussen Venlo en Roermond.

In de periode dat hij aan de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht was verbonden leerde Van Gils het oud-katholieke gezangboek kennen. „Er ging een wereld voor mij open”, schrijft hij. „Veel gezangen waren

totaal nieuw voor mij. Vaak spraken de teksten en melodieën mij aan. Verschillende van deze gezangen nam ik mee naar docenten van het conservatorium en ook zij waren positief verrast. Het verbaasde mij dat deze liederen zo onbekend zijn gebleven.”

Uiteindelijk schreef Van Gils voor zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag een masterscriptie over het oud-katholieke kerklied. Een bewerking van deze scriptie wordt nu uitgegeven in de publicatieserie van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie. De titel luidt: ”Een verborgen liederenschat. Het oud-katholieke kerklied en zijn receptie”.

Tijdens de presentatie op 29 maart (aanvang 14.00 uur) houdt Van Gils een lezing. Dr. Rens Tienstra (docent conservatorium Utrecht) en dr. Hanna Rijken (docent Protestantse Theologische Universiteit) geven een gesproken recensie van het boek. De middag wordt besloten met de viering van de vespers. Dagvoorzitter is prof. dr. Peter Ben Smit (Universiteit Utrecht). Muzikale medewerking verleent Matthijs van der Wilt (orgel).

De middag is gratis toegankelijk. Opgave via marian.brand@okkn.nl