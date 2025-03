Synode HHK: Leg niet te zware tuchtmaatregelen op bij herdoop

Dat staat in de handreiking over herdopen die de HHK vorige week vrijdag tijdens haar synode besprak. Het document borduurt voort op een rapport over de kinderdoop dat het kerkverband in 2017 vaststelde.

„Tijdens eerdere synodes bleek dat kerkenraden zich afvroegen hoe ze om moeten gaan met gemeenteleden die zich elders opnieuw laten dopen, maar wel lid willen blijven van de HHK”, licht ds. D.J. Diepenbroek, scriba van de synode, desgevraagd toe. De handreiking biedt daar handvatten voor.

Om hoeveel overgedoopten het inmiddels gaat, weet ds. Diepenbroek niet. „We hebben geen grondig onderzoek gedaan naar de cijfers en weten dus ook niet of het een stijgende trend is. Maar er was wel behoefte aan doordenking hiervan.”

Ds. D.J. Diepenbroek. beeld Sjaak Verboom

Welke adviezen bevat de handreiking?

„We benadrukken dat het gaat om een handreiking. Er wordt niets voorgeschreven. Iedere situatie is bovendien uniek. Het maakt bijvoorbeeld uit of een gemeentelid alleen verschilt op het punt van de doop, of dat hij binnen de geloofsleer op meer gebieden afwijkt. Ook de vraag of iemand zijn overdoop alleen als een gewetenszaak beschouwt of ook voor zijn standpunten campagne voert in de gemeente, is relevant. Al die overwegingen moeten een plek hebben in het gesprek hierover.”

De kinderdoop is verankerd in de belijdenisgeschriften. Hoeveel ruimte is er voor leden van de HHK om hiervan af te wijken?

„De doop is een belangrijk onderdeel van de geloofsleer. Tegelijk staat in de handreiking dat „de enkele dwaling van het baptisme een betrokkene niet per definitie buiten het lichaam van Christus plaatst”. Dat blijkt ook uit de bekende voorbeelden van Spurgeon, Bunyan en Philpot in de kerkgeschiedenis.”

Is herdoop volgens de handreiking reden voor tuchtmaatregelen?

„Het belangrijkste advies is om het pastorale gesprek aan te gaan. Het eventueel opleggen van tuchtmaatregelen is aan de kerkenraden van de afzonderlijke gemeenten. Wel wordt in de handreiking geadviseerd om niet verder te gaan dan een maatregel die een gemeentelid afhoudt van het avondmaal. Een ander standpunt over de doop sluit iemand immers niet buiten het Koninkrijk van God, waardoor hij ook niet van de gemeente uitgesloten mag worden.”

De synode onderzoekt de mogelijkheid van een brochure over dit thema. Wat is het doel daarvan?

„Daarover vindt nog doordenking plaats. Het idee is om in de brochure de inhoud van deze handreiking en het onderliggende rapport in hapklare brokken aan te bieden. De brochure is ook bedoeld voor gemeenteleden die met overdoop te maken krijgen, als bijvoorbeeld hun kind herdoop overweegt.”