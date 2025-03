Hersteld Hervormde Kerk bezint zich op herdoop

Dat meldde de HHK maandag. De handreiking is een aanvulling op een rapport over de kinderdoop uit 2017 en gaat in op de vraag „op welke wijze kerkenraden pastoraal en kerkordelijk kunnen handelen richting gemeenteleden die zich laten overdopen”. De synode doet onderzoek naar de mogelijkheid van een brochure over dit thema.

Tijdens de vergadering in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Lunteren vond ook de verkiezing van het breed moderamen plaats. Ds. R.W. Mulder (Waarder-Driebruggen) werd herkozen als preses. Ds. H. Lassche (Katwijk aan Zee), ouderling K. Kasteleijn (Ouddorp) en diaken J.J. Verloop (Woudenberg), werden eveneens herkozen. Daarnaast zijn ouderling P.J. Eggebeen (Ridderkerk) en ouderling A. Kuijntjes (Zuilichem-Brakel) in het bestuur van de landelijke kerk verkozen.

Ook kwam de notitie Studentenpastor aan bod. Verdere bespreking daarvan vindt plaats op de junisynode. De HHK keurde een notitie met betrekking tot de bedieningen goed. Hierbij werd uitgesproken dat niet „elke taak in kerk of gemeente automatisch als „bediening” moet worden opgevat. Het is aan de verantwoordelijke ambtelijke vergadering om hierin een besluit te nemen. Volgens de oude hervormde kerkorde wordt iemand die een bediening heeft aanvaard, bevestigd in een kerkdienst met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek.”

Ds. W. Pieters (Elspeet) opende de synodevergadering vanuit Jeremia 29:1-14. Hij wees de afgevaardigden erop dat ze in een donkere tijd vergaderen. „De tolerantie wordt steeds minder, maar de Heere blijft Dezelfde.”