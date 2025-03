Kallas geeft hoop niet op voor haar Oekraïne-plan

De miljarden zijn volgens Kallas nodig om Oekraïne snel te helpen met extra luchtverdedigingssystemen, raketten, drones, munitie en training van militairen. Ze wilde dat de regeringsleiders daarover op de extra EU-top van 6 maart een besluit zouden nemen, maar dat gebeurde niet. Ook op de top donderdag bleef steun uit.

In haar voorstel staat dat alle lidstaten aan die 40 miljard euro kunnen bijdragen op basis van de omvang van hun nationale begroting. Dat stuitte op veel weerstand. Ook namen lidstaten het Kallas kwalijk dat zij het plan op tafel legde zonder daar vooraf met hen over te hebben gesproken. Dat heeft veel kwaad bloed gezet, zei een hoge EU-diplomaat.

Ook haar pleidooi om in ieder geval snel voor vijf miljard euro aan granaten voor Oekraïne aan te schaffen, stuitte op tegenstand bij onder meer Frankrijk, Italië en Spanje.

Kallas zet door omdat het volgens haar belangrijk is om zo snel mogelijk extra militaire steun aan Oekraïne te geven. Dat land moet zo sterk mogelijk staan als er over een staakt-het-vuren wordt onderhandeld. Kallas kijkt of de bijdrage op basis van de omvang van nationale begrotingen kan worden geschrapt. Op welke manier EU-lidstaten in plaats daarvan gezamenlijk en evenredig kunnen bijdragen, is niet duidelijk.