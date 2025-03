Rookvrije Generatie blij met daling aantal rokers

„Wat deze cijfers vooral laten zien is dat een aanpak op meerdere fronten zijn vruchten afwerpt. De tabaksindustrie probeert mensen doelbewust verslaafd te maken en te houden aan nicotine - na crack en heroïne de meest verslavende drug die er is. Om die verslaving te doorbreken of voorkomen werkt een brede mix aan maatregelen. De afgelopen periode is ingezet op het supermarktverbod, het smaakjesverbod en prijsverhogingen. Van die krachtige combinatie lijken we nu de effecten te zien”, meldt het samenwerkingsverband.

„Wij roepen de overheid dan ook op om die aanpak voort te zetten en uit te breiden met aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld door verkoop in benzinestations en gemakszaken al per 2028 te verbieden, waarvoor vorige maand een Kamermotie werd aangenomen. Ook blijkt uit peilingen dat zeven op de tien Nederlanders hier voorstander van is.”