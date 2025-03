Gaat SGP Vlissingen als een olifant door de porseleinkast?

De SGP Vlissingen wil bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen hun fractievoorzitter Lilian Janse op de kandidatenlijst hebben. Hiervoor moet het beginselprogramma van de SGP worden gewijzigd. „Eerst was de gedachte van de kiesvereniging Vlissingen om dit artikel te schrappen. Nu is de benadering: laten we het anders verwoorden. Laten we vastleggen wat we in de praktijk zien, namelijk dat er in gemeenteraden al verschillende vrouwen namens de SGP actief zijn”, aldus politiek redacteur Jakko Gunst.

Gunst denkt dat het voorstel van SGP Vlissingen het op het aanstaande partijcongres niet haalt. „Ik denk dat de draagkracht voor dit gewijzigde voorstel waarschijnlijk groter is dan het plan om het artikel te schrappen, omdat de scherpe kantjes ervan afgehaald zijn. Het behalen van een tweederdemeerderheid wordt een lastig verhaal. Het is voor het hoofdbestuur onmogelijk om met dit voorstel in te stemmen, omdat ze dan hun neutrale positie verspelen.”

De wereldorde kantelt en dat merken de Tweede Kamerfracties ook. Gunst: „Geopolitieke kwesties zijn nu het gesprek van de dag. De binnenlandse agenda doet er niet meer toe.” Dit is ook te zien in de meest recente peiling van Ipsos I&O: de PVV zakt weg en partijen zoals de VVD en GroenLinks-PvdA stijgen. „De kiezersstroom die het meest in het oog springt, is die van de PVV naar de VVD. De overstappers doen dit omdat er bij de PVV vooral binnenlandse thema’s op de agenda staan,” aldus Gunst.