PVV daalt verder in peiling om Oekraïne; VVD en GL-PvdA stijgen

Binnenland

De PVV van Geert Wilders blijft dalen in de maandelijkse peiling van Ipsos I&O. De grootste regeringspartij zakt naar 30 zetels, waar dat er vorige maand nog 34 waren. Vergeleken met de 37 huidige Kamerzetels die de PVV in november 2023 binnensleepte, is dat een verlies van 7. De grootste oppositiepartij GL-PvdA en de VVD stijgen juist wel waardoor ze virtueel in de buurt komen van het zeteltal van de PVV. PVV-kiezers verwijten de partij een te negatieve houding ten opzichte van Oekraïne en de veiligheid van Europa. Ze zouden nu eerder kiezen voor de VVD, die als enige coalitiepartij in de lift zit.