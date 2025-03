Turkijespecialist: „Het Turkse volk moet nu zijn stem laten horen”

Turkijespecialist Kaan Özgök zou, als de zaak niet zo ernstig was, lachen om de beschuldigingen die tegen de woensdag opgepakte, immens populaire Imamoglu zijn ingebracht. „Een grondwettelijke voorwaarde in Turkije voor het presidentiële ambt is dat iemand een bul aan een universiteit heeft gehaald. Dinsdag trokken de autoriteiten Imamoglu’s diploma in om hem te dwarsbomen. Maar wie heeft er nooit een bul gehaald?”

Erdogan?

„Precies. Al jaren wordt rondgebazuind dat Erdogan in 1981 aan de economische faculteit van de Universiteit van Marmara in Istanbul is afgestudeerd. De economische faculteit is echter pas in 1983 opgericht. Dus is het zeer de vraag of Erdogan een bul heeft.”

Erdogan is in het verleden van corruptie beschuldigd, maar zegt nu dat Imamoglu niet deugt.

„Hoe verder je naar het oosten van Turkije gaat hoe meer er sprake is van vriendjespolitiek als gevolg van het leven in stammen. Toen in de jaren 60 Turken uit het oosten naar het westen togen, heeft dat daar de politieke cultuur heel erg gevormd.

Imamoglu is burgemeester van Istanbul. Als de politie onderzoek gaat doen, zullen ze in de stad bij ambtenaren best zaken vinden die niet deugen. Dan zullen ze Imamoglu daaraan verbinden, maar de man staat als absoluut integer te boek. Hij heeft geen vuile handen.”

En dan is er nog de beschuldiging dat Imamoglu een terroristische organisatie zou helpen. Er wordt gesproken over de PKK.

„In het parlement wordt Erdogans AK-partij gesteund door de rechts-nationalistische MHP, die altijd faliekant tegen de Koerden was. Vorig jaar heeft de MHP de terroristische PKK-leider Abdullah Öcalan uitgenodigd te spreken in het parlement. Sindsdien zijn er gesprekken. Erdogan zit daar ook bij. Die praat dus met Öcalan die bloed aan zijn handen heeft. En nu beschuldigen ze Imamoglu ervan dat hij de PKK zou steunen. Dat is absurd.”

Toch gebeurt het.

„Je ziet dat Erdogan de positie van Imamoglu ondermijnt. Die man is immens populair. Als de president voortdurend rondbazuint dat Imamoglu banden met terroristen onderhoudt en zich schuldig maakt aan corruptiepraktijken, denken de mensen op een gegeven moment dat er iets met Imamoglu aan de hand moet zijn.”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan (l.) en oppositieleider Ekrem Imamoglu. beeld AFP, Yasuyoshi Chiba en Yasin Akgul

Waarom gebeurt het nu? Verkiezingen staan pas in 2028 gepland.

„De partij van Imamoglu heeft voor zondag voorverkiezingen uitgeschreven om de eigen presidentskandidaat aan te wijzen. Imamoglu kan, omdat hij vastzit, nu niet naar voren worden geschoven.”

Critici zeggen dat verkiezingen in Turkije tot het verleden gaan behoren.

„De kans is groot dat Erdogan blijft zitten en iemand uit zijn familie hem op een gegeven moment opvolgt.”

Accepteert het Turkse volk dat?

„Het volk zou nu zijn stem moeten laten horen. In het verleden greep het leger in, maar dat is nu op de hand van Erdogan. De bal ligt nu bij het volk. Van de demonstraties die er tot dusver zijn geweest, is Erdogan niet onder de indruk.”

Zou die druk vanuit het buitenland, bijvoorbeeld de Europese Unie, kunnen komen?

„De EU-lidstaten willen hun defensie op orde brengen en dat kost tijd. Dan is het niet verstandig het land met het op één na grootste leger van de NAVO voor het hoofd te stoten. Bovendien kan het averechts uitpakken, want Turken houden niet van buitenlandse inmenging.”