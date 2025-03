Arrestaties om berichten sociale media over burgemeester Istanbul

Er zijn kort na de arrestatie woensdag van Imamoglu 18,6 miljoen berichten over hem verspreid, aldus de bewindsman. Imamoglus aanhouding is donderdag met één dag verlengd.

Imamoglu is volgens het Openbaar Ministerie een topfiguur van een grote criminele organisatie die zich bezighoudt met onder meer corruptie, fraude, afpersing en gesjoemel met aanbestedingen en bouwprojecten. Volgens de Republikeinse Volkspartij (CHP) van Imamoglu probeert president Recep Tayyip Erdogan met een reeks gefabriceerde strafzaken zijn voornaamste politieke rivaal uit te schakelen.

Het is in Istanbul dagenlang verboden te demonstreren. Toch gingen er woensdag veel betogers de straat op, onder meer bij het politiehoofdkwartier waar Imamoglu vastgehouden wordt. Ook is volgens media een betoging geweest voor het gemeentehuis en riepen duizenden demonstranten „Erdogan dictator, Imamoglu, je bent niet alleen”. In metrostations riepen mensen soortgelijke dingen.

Bij de Universiteit van Istanbul raakte de oproerpolitie slaags met studenten. Studenten nemen het de autoriteiten ook kwalijk dat Imamoglus universitaire diploma dinsdag ongeldig werd verklaard. Donderdag betogen studenten volgens Turkse media weer in Istanbul, bij de Technische Universiteit.

Om presidentskandidaat te zijn, moet men in Turkije zijn afgestudeerd. De CHP wil zondag Imamoglu zoals gepland tot kandidaat voor het presidentschap kiezen.