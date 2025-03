De burgemeester geldt als de voornaamste politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan, die al sinds 2003 als premier en later als president aan de macht is. Maar zijn populariteit is tanend en volgens CHP-leiders klampt hij zich nu aan de macht vast met onwettige manoeuvres tegen de oppositie.

Voor het hoofdkwartier van de CHP in Ankara zijn volgens Turkse media talrijke aanhangers bijeengekomen. CHP-parlementslid Deniz Yücel sprak de menigte toe en zei dat de regering „tot tirannie overgaat, omdat ze weet geen verkiezingen meer te kunnen winnen”. In Istanbul zei CHP-partijleider Özgür Özel dat er van „een civiele staatsgreep” sprake is gericht tegen de „waarschijnlijk volgende president van het land”.

De autoriteiten van de provincie Istanbul hebben alle demonstraties gedurende vier dagen verboden. Er zijn wegen afgezet en blokkades opgericht door de oproerpolitie, maar toch verzamelen zich veel betogers bij politieblokkades, met name rond het politiehoofdkwartier in Istanbul waar Imamoglu is vastgezet samen met een reeks medeverdachten. Bij de Universiteit van Istanbul in het centrum zijn er schermutselingen geweest tussen betogende studenten en de oproerpolitie die zich achter afzettingen rond de instelling had opgesteld.