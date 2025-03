Hamas claimt raketaanval op Israël

Het Israëlische leger laat verder weten een van de projectielen succesvol te hebben onderschept. Twee andere projectielen zouden zijn neergekomen in een open gebied. De gewapende tak van Hamas zegt te reageren op „de zionistische afslachtingen van burgers”.

De aanval op Israël komt op de derde dag van grootschalige Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Daarbij zijn volgens de Gazaanse autoriteiten 504 doden gevallen, onder wie meer dan 190 kinderen. Israël is ook weer bezig met grondoperaties en heeft de strategische Netzarim-corridor, die Gaza in een noordelijke en zuidelijke helft verdeelt, opnieuw ingenomen.

Het geweld is opgelaaid wegens een impasse tussen Israël en Hamas. In januari ging na vijftien maanden bloedige strijd een bestand in. De eerste fase van zes weken liep af zonder afspraken over de volgende fase.

Het staakt-het-vuren zou volgens het oorspronkelijke plan blijven gelden zolang er wordt onderhandeld over fase twee. Israël pleit met Amerikaanse steun voor een verlenging van de eerste fase en extra vrijlatingen van gijzelaars, terwijl Hamas de tweede fase wil laten ingaan. De tweede fase moet bestaan uit onder meer een permanente wapenstilstand, de terugtrekking van alle Israëlische militairen uit Gaza en vrijlatingen van gijzelaars.