GL-PvdA twijfelt aan reden Wiersma om Woo-verzoek te blokkeren

Wiersma hield in januari het openbaar maken van bedrijfsgegevens van boeren tegen tijdens een rechtbankzitting over het verzoek van NRC, Omroep Gelderland en Follow the Money. In een pauze belde zij met de jurist van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en zei dat hij de goedkeuring voor het delen van de gegevens moest intrekken. Volgens Chakor gebeurde dit mogelijk onder druk van lobbyorganisaties en was er geen reden voor, omdat de bedrijfsgegevens van boeren onder verdragen vallen en openbaar gemaakt moeten worden als milieugegevens.

Van der Plas zei dat de suggestie wordt gewekt dat minister Wiersma zich „voor het karretje van een lobbygroep laat spannen en dat ze heeft ingegrepen in een juridische procedure. Een hele zware beschuldiging aan een bewindspersoon.”

Na de tegenwerpingen van Van der Plas zei Chakor dat het misschien te ver gaat om te zeggen dat het voor politiek gewin was, „maar ik wil gewoon weten wat er is gebeurd en wat kunnen we ervan leren?” Chakor wil dat de situatie wordt opgehelderd. Daarom wil ze dat het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) onderzoek gaat doen. Ze wil ook dat minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken met Wiersma in gesprek gaat over wat er is gebeurd.