Veiligheidsberaad wil duizenden noodsteunpunten voor crises

De noodsteunpunten zouden moeten voorzien in de lokale coördinatie en informatievoorziening. Het Veiligheidsberaad wil eerst duizend hoofdsteunpunten in bijvoorbeeld brandweerkazernes vestigen en vraagt het Rijk daarom structureel om 50 miljoen euro per jaar. De burgemeesters hopen dat dat bedrag al wordt meegenomen in de Voorjaarsnota die het kabinet momenteel opstelt.

Later zouden er nog eens 3600 lokale noodsteunpunten bij moeten komen. Vanuit de steunpunten zou onder meer water, voedsel en medicatie kunnen worden verdeeld.

Niet alleen de mondiale spanningen zorgen ervoor dat de burgemeesters vooruitkijken naar eventuele crises, ook de klimaatverandering is een aanleiding. Overstromingen, natuurbranden en hittestress komen vaker voor. Daarbij is steun van Defensie steeds minder vanzelfsprekend, omdat de krijgsmacht ook meer moet worden ingezet om de veiligheid in Europa te garanderen. Het beraad voert daarom „een indringend gesprek” met Defensie over een van haar hoofdtaken, de ondersteuning van burgerautoriteiten.