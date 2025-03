Schoof wil dat snel meer landen veilig worden verklaard

Onderdeel daarvan is de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Wat Schoof betreft hoeft dat niet altijd naar het land van herkomst. „Dat kan ook in een land in de omgeving, tijdelijk of structureel”, als de asielzoeker voldoende connectie heeft met dat betreffende land.

Schoof is er „absoluut van overtuigd” dat de instroom van asielzoekers vermindert als de terugkeer efficiënt en effectief is geregeld.

De premier erkent dat het veilig verklaren van landen ingewikkeld is. „Omdat er vaak altijd wel iets is waardoor men denkt, ‘is dat land wel veilig?’” Als landen veilig zijn verklaard, kan een asielverzoek meteen worden afgewezen, zei Schoof. „Behoudens hele specifieke individuele gronden.”

Schoof zou graag zien dat in EU-verband wordt afgesproken welke landen veilig zijn. Nederland bepaalt of een land veilig is op basis van ambtsberichten. Die worden opgesteld na beoordeling ter plekke van de situatie in het betreffende land.

Hij steunt ook het voorstel van de Europese Commissie om asielprocedures in de EU te harmoniseren. Dit voorkomt volgens hem dat mensensmokkelaars en asielzoekers uitwijken naar landen met soepele regels.

Nederland, Denemarken en Italië nodigen de laatste toppen lidstaten bij toerbeurt uit om tijdens een ‘migratieontbijt’ verder te praten over aanscherping van het EU-migratiebeleid. Schoof is donderdag de voorzitter daarvan. In totaal schuiven regeringsleiders van veertien lidstaten aan.