NZa vermoedt strafbare feiten bij huisartsenketen Co-Med

De NZa constateert onder meer dat „extra consulten per dag zijn gedeclareerd”. De waakhond spreekt ook van „een patroon van het declareren van lange consulten waar een kort consult heeft plaatsgevonden”. Verder zou de bedrijfsvoering niet aan de eisen voldoen. Het onderzoek begon volgens de NZa in 2022 en ging door na het faillissement afgelopen juli. De verdenkingen komen mogelijk neer op valsheid in geschrifte, maar het OM komt pas met een tenlastelegging als het onderzoek verder is gevorderd.

Het is niet de eerste keer dat de NZa fouten constateert bij Co-Med. Vorig jaar oordeelde de toezichthouder dat de keten de regels heeft overtreden bij het overnemen van huisartsenpraktijken. Overnameplannen werden niet altijd gemeld en overnames werden afgerond voordat er toestemming was.

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht verspreid over het land praktijken, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Het bedrijf had vestigingen in onder meer Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg en Zwolle.

Co-Med ging failliet, nadat zorgverzekeraars de contracten hadden opgezegd omdat er bij de keten veel mis was en de „continuïteit van zorg” in het geding was. In de afgelopen jaren klaagden veel patiënten over de slechte bereikbaarheid en te magere bezetting op diverse praktijken van de commerciële keten. Bij de praktijken stonden in totaal 45.500 mensen ingeschreven.

Het OM kan nog niet precies zeggen hoe lang het onderzoek gaat duren, maar het wil wel „zo snel mogelijk resultaat” boeken. „Dit is een zaak die enorme impact heeft binnen de maatschappij, dat ziet het OM ook”, zegt de woordvoerder.