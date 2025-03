Iran reageert binnenkort op ‘dreigende brief’ Trump

Hij zei dat de brief weliswaar overwegend dreigend was, maar dat die toch mogelijkheden bevatte. „We zien zowel de dreiging als de mogelijkheid”, aldus Araghchi.

Trump wil de gesprekken met Iran over het nucleaire programma van dat land hervatten. Er bestond in zijn eerste termijn als president al een internationaal akkoord met Iran, maar Trump saboteerde dat in 2018 door de VS terug te trekken en nieuwe sancties af te kondigen. Hij zegt nu direct met de Iraanse leiders te willen onderhandelen.