Dat wil de Tweede Kamer, die hierover woensdag een motie aannam. Alleen PVV, BBB en JA21 stemden tegen de motie van DENK en SP. Daarin staat ook dat het buitengewoon ernstige humanitaire gevolgen heeft dat Israël de toevoer van humanitaire hulp naar Gaza blokkeert en de stroomtoevoer heeft afgesloten.

Hoewel er in de Kamer brede weerstand leeft tegen de Israëlische blokkade van hulp aan Gaza, werden vorige week vier verschillende moties hierover verworpen. Een nieuwe motie haalde het woensdag eveneens niet. Daarin werd de regering gevraagd het bepleiten van sancties niet uit te sluiten als Israël de „humanitaire blokkade” van Gaza niet opheft.

In een andere motie werd de regering gevraagd in de Europese Raad van regeringsleiders, die later deze week plaatsvindt, op te roepen tot „een duidelijke veroordeling van Israël voor de bombardementen op Gaza en de blokkade van Gaza”. Ook moet Nederland zich inzetten voor het opnemen van deze veroordeling in de officiële conclusies van het overleg. Eerder deze week voerde Israël voor het eerst sinds het ingaan van het bestand met Hamas in januari weer grootschalig aanvallen uit op Gaza.

Ook deze motie haalde het niet. Onder meer de coalitiepartijen, SGP en CU stemden tegen beide moties die werden verworpen.

Syrië

De Kamer aanvaardde een motie met een verzoek aan de regering om zich in EU-verband in te zetten voor de bescherming van minderheden in Syrië en de politieke druk op het interim-bestuur „aanzienlijk op te voeren”.