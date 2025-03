De hulporganisatie zegt dat de afgelopen acht weken in relatieve rust zorg kon worden verleend door het bestand in Gaza, maar Israël heeft zijn grootschalige aanvallen weer hervat. Daarbij zijn volgens het lokale gezondheidsministerie 970 doden gevallen. Veel mensen zijn ernstig gewond naar het veldziekenhuis in Rafah gebracht. De artsen voeren weer noodtriage uit en er zijn spoedoperaties.

Daarnaast raken de voorraden medische hulpgoederen en medicijnen veel sneller op, omdat Israël de levering van hulpgoederen aan Gaza sinds begin maart blokkeert. Israël zet Hamas onder druk in de hoop gijzelaars vroegtijdig vrij te krijgen. De laatste gijzelaars moeten volgens de oorspronkelijke afspraken in de tweede en derde fase van het bestand vrijkomen. De eerste fase liep begin deze maand af na onenigheid tussen Hamas en Israël over het verdere verloop van de deal.