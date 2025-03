Politie vindt geen aanwijzingen voor misdrijf bij brand Drachten

Binnenland

Na een dag van onderzoek heeft de politie geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf rond de nachtelijke woningbrand aan het Schuttersveld in Drachten. Die brak woensdag iets na middernacht uit, waarna de politie een overleden persoon in het huis vond. Die was mogelijk al langer dood. Zowel het politieonderzoek naar het overlijden als naar mogelijke brandstichting is afgerond.