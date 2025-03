De Zuid-Hollandse politici willen van vertegenwoordigers van onder meer de netbeheerders TenneT, Liander, Stedin en Westland Infra horen welke oplossingen er zijn en hoe het bestaande net efficiënter kan worden benut. „Er wordt veel gesproken over uitbreiding van de capaciteit, maar dat duurt jaren”, zegt VVD-Statenlid Axel Broekhuizen, die het voorstel deed om binnen drie maanden een hoorzitting te houden. Vrijwel alle partijen in Provinciale Staten steunden dat.

„Bedrijven en instellingen krijgen te horen: kom over zeven jaar maar terug. Dat kan en mag niet de realiteit zijn in een provincie als Zuid-Holland”, aldus Broekhuizen. „Met deze hoorzitting willen we feiten boven tafel krijgen en kijken wat wél kan op kortere termijn. Hoe benutten we het net slimmer? Hoe voorkomen we dat Zuid-Holland op slot gaat? Want Zuid-Holland moet vooruit, niet vastlopen.”

Twee jaar geleden organiseerde de Zuid-Hollandse politiek ook een hoorzitting, toen over de Chemours-fabriek in Dordrecht. Het is de bedoeling dat nu naast de landelijke netbeheerder TenneT en de regionale beheerders ook onder meer de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het provinciehuis uitleg komt geven aan de Statenleden. De ACM presenteerde vorig jaar maatregelen om de problematiek van netcongestie te verminderen. De autoriteit stelde ook een zogeheten prioriteringskader op. Op basis daarvan kunnen netbeheerders bij de aanvraag van een aansluiting voorrang geven aan partijen die maatschappelijke waarde hebben en aan ‘congestieverzachters’: projecten die juist zorgen voor meer ruimte op het net.

TenneT maakte onlangs bekend dat het bedrijf tot 2034 zo’n 200 miljard euro investeert in de uitbreiding van het hoogspanningsnet in Nederland en Duitsland. De Zuid-Hollandse politiek wil weten wat in de tussentijd gedaan kan worden om iedereen toch van stroom te blijven voorzien.