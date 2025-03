Tweede Kamer vergadert minder in de week van NAVO-top in Den Haag

Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma schrijft in een brief aan de Kamerleden dat het parlementaire proces wel zoveel mogelijk moet doorgaan. Zo gaat het vragenuurtje door en is er ruimte voor langere debatten in de plenaire zaal. Korte debatjes in de grote zaal, bedoeld om moties in te dienen, wil Bosma wel het liefst schrappen. Ook verzoekt hij namens het dagelijkse bestuur van de Kamer de commissies geen kleinere debatten te houden, of zittingen te houden waaraan externe gasten zouden deelnemen. Stemmingen gaan wel door, maar hoofdelijke stemmingen worden opgeschort tot 1 juli.