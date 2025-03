De 67-jarige Lenferink werd aangesteld in oktober 2023, kort nadat John Berends had besloten tijdelijk terug te treden als commissaris. Aanleiding was berichtgeving van dagblad de Gelderlander over grensoverschrijdend gedrag van Berends op de werkvloer. Onder druk van de Staten besloot Berends afgelopen zomer helemaal niet meer terug te keren, ook al kwam uit onafhankelijk onderzoek geen duidelijk bewijs naar voren voor de beschuldigingen.

Volgens het college van Gedeputeerde Staten bracht Lenferink rust in „een zeer donkere periode” voor het provinciebestuur. „Door je persoonlijkheid, maar ook door de ervaring die je al had”, zei gedeputeerde Ans Mol. Lenferink was eerder jarenlang burgemeester in Leiden en wethouder in Arnhem.

Lenferink zei in zijn afscheidsspeech dat lokale bestuurders onder druk staan en prees de Gelderse stikstofaanpak. De provincie werkt aan zones van 500 meter rond natuurgebieden waarin fors minder stikstof uitgestoten mag worden. Dat moet helpen de vergunningverlening in de provincie vlot te trekken, die nu grotendeels stilligt door uitspraken van de Raad van State en de rechter.

„Het is heel goed dat deze provincie een stap voorwaarts wil zetten met zoneringen”, zei Lenferink daarover. „Dit is een stap waar de rest van Nederland een voorbeeld aan kan nemen, moet nemen en ik denk ook zal nemen.”