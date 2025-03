De 6 kilometer lange corridor verdeelt het Palestijnse gebied in een noordelijke en zuidelijke helft. Israël had deze aan het begin van de oorlog in Gaza opgezet. De IDF begon in januari, toen de eerste fase van het bestand was ingegaan, met de terugtrekking en voltooide dit proces in februari.

De eerste fase is inmiddels afgelopen. Hamas en Israël zijn in een impasse beland over het verdere verloop van de overeenkomst, waarop Israël de massale aanvallen op Gaza heeft hervat.