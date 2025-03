Afgelopen week gingen 45 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Een week eerder ging het om 37 mensen per 100.000. Dat is opnieuw onder de grens voor een epidemie, maar de aantallen zelf zijn niet de enige factor. „Het aandeel griepvirus in monsters van mensen met luchtwegklachten is nog hoog”, legt het RIVM uit.