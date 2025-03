Boete van 3,5 miljoen voor Qbuzz om ‘valse start’ in Zuid-Holland

„Qbuzz heeft reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan. Reizigers konden niet rekenen op betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer”, aldus de provincie Zuid-Holland, die Qbuzz betaalt om het busvervoer te verzorgen. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (ov, VVD) kondigde in januari al aan dat Qbuzz boetes tegemoet kon zien voor de „valse start”. Het college heeft nu de hoogte daarvan vastgesteld. „Deze boetes zijn fors, maar volgens mij meer dan terecht”, aldus Zevenbergen. „Reizigers zijn in de steek gelaten. Daarvoor houden we Qbuzz verantwoordelijk.”

Qbuzz moet 2,3 miljoen euro betalen omdat de bussen niet aan de eisen voldeden. Zo zette het bedrijf in de eerste weken touringcars en tientallen dieselbussen in, omdat bijna 110 van de 140 bij Iveco bestelde elektrische bussen niet op tijd geleverd werden. De vervangende bussen misten systemen met vervoersinformatie en waren soms ook niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. Bovendien kon Qbuzz de belofte van uitstootvrij vervoer niet waarmaken. In de eerste weken viel ruim 8 procent van de ritten uit. Van de bussen die wel reden, vertrok bijna de helft te vroeg of meer dan drie minuten te laat. Beide percentages liggen ruim boven de vastgelegde eisen. Qbuzz moet hierom 1,15 miljoen euro betalen.

De provincie steekt het boetegeld in verbetering van het ov in deze regio, bijvoorbeeld door haltes op te knappen. „We blijven samen met Qbuzz werken aan de verbetering van de dienstverlening tot het niveau dat aan ons en de reizigers is beloofd”, aldus Zevenbergen.

Qbuzz-directeur Annemarie Zuidberg bood eind januari al excuses aan voor de problematische start. Zuid-Holland legt Qbuzz niet alleen boetes op, maar overweegt ook de maandelijkse exploitatiebijdrage „gedeeltelijk op te schorten”. Qbuzz ontvangt dit jaar in principe bijna 47 miljoen euro.