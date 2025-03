Eis vier jaar cel tegen moderator website met kinderporno

De verdachte, de 35-jarige Ronald K. uit Zevenaar, werd half oktober gearresteerd. Op apparatuur in zijn huis heeft de recherche 124.000 afbeeldingen en video’s gevonden. Ook zijn er enkele tientallen plaatjes met dierenporno gevonden. Volgens K. ging dit om zogeheten bijvangst bij het downloaden van kinderporno.

Een psycholoog heeft een pedofiele stoornis bij K. vastgesteld, waar hij aan behandeld moet worden. Dit moet in detentie gebeuren.

De website, Alice in Wonderland geheten, werd in maart vorig jaar door de Duitse politie offline gehaald. K. kwam in het onderzoek daarna als verdachte in beeld. Nadat de site ophield te bestaan, heeft K. volgens justitie geprobeerd zelf een website met kinderporno te bouwen. Ook dat feit is door het OM op de aanklacht gezet, als een poging tot het oprichten van een criminele organisatie.