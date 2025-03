Derde landen mogen wel investeren in EU-defensie, maar niet lenen

„Leveranciers moeten zijn gevestigd in de Europese Unie of in Noorwegen of Oekraïne”, lichtte Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) woensdag op een persconferentie toe. Derde landen kunnen wel contracten met EU-lidstaten afsluiten als ze een vestiging hebben in de EU en na een speciale screening, voegde hij daaraan toe. De lidstaten die samen met een niet-EU-land willen investeren, kunnen wel een lening aanvragen.

Ook kunnen bilaterale deals worden gesloten tussen bijvoorbeeld de Europese Unie en Groot-Brittannië als het aankomt op defensie. Dat is nieuw, zei de commissaris. „Dat opent dus alle mogelijkheden voor verschillende opties. We sluiten niemand uit.”

De Europese Commissie wil niet alleen dat de EU veel, snel en samen in defensie gaat investeren en produceren voor de eigen veiligheid. Ze wil ook minder afhankelijk worden van leveranciers uit niet-EU-landen en ze wil af van restricties voor het gebruik van defensiematerieel.

„Soms zijn er beperkingen op hoe je wapens mag gebruiken. In tijden van crisis moet het leger echt de vrije handen hebben”, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas. In contracten die EU-lidstaten sluiten met leveranciers uit niet-EU-landen moet daarom worden vastgelegd dat de lidstaten er altijd de volledige controle en zeggenschap over hebben.

Om landen te stimuleren een lening bij de Commissie af te sluiten om meer te investeren in defensie, wordt de invoer en levering van defensiematerieel tijdelijk vrijgesteld van btw.

De defensieplannen van de Europese Commissie markeren volgens Eurocommissaris Kubilius „het begin van gezamenlijke actie om de industriële en economische macht van Europa te mobiliseren, om agressie af te schrikken en oorlog te voorkomen. Daarom is onze prioriteit vanaf nu implementatie, implementatie, implementatie.”

De lidstaten moeten nog akkoord gaan met de woensdag gepresenteerde voorstellen.