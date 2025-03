Explosie bij woning Amsterdam-Noord die maandag beschoten werd

De ontploffing was rond 05.00 uur. Er is geen verdachte aangehouden.

Nadat de woning maandag onder vuur werd genomen met een automatisch wapen hield de politie een verdachte aan. Inmiddels is gebleken dat deze persoon niets met de beschieting te maken heeft. Naar aanleiding van het incident is een extra camera geplaatst. In het gebied was al cameratoezicht ingesteld.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het rond 02.45 uur ook raak bij een ander huis even verderop in Amsterdam-Noord, in de Egmondenstraat. De woning raakte hierdoor beschadigd, er vielen geen gewonden. Niemand werd aangehouden. De politiewoordvoerder meldt dat een verband tussen de explosies niet wordt onderzocht, maar ook niet is uitgesloten.