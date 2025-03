Brand centrum Delft onder controle, nablussen gaat uren duren

Binnenland

De grote brand die dinsdagavond uitbrak in het centrum van Delft is „grotendeels onder controle”, meldt de brandweer in de nacht. Het nablussen zal echter nog uren duren. De brand ontstond rond 20.30 uur in een woning aan de Nieuwstraat en sloeg over naar meerdere bovenwoningen in die straat en naar twee woningen aan de Wijnhaven. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.